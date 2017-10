CSI3* Vilamoura: Francisco Rocha soma e segue com C Berriz Z 7 Outubro, 2017 22:17

Após três semanas de bons resultados, disputando com os melhores do hipismo internacional no Vilamoura Champions Tour 2017, o algarvio Francisco Rocha conquistou esta semana três primeiros lugares com a égua C Berriz Z (x Coltaire Z) de 11 anos, nascida em Portugal. Este conjunto totaliza já 4 vitórias nas provas com obstáculos a 1,35m, neste circuito.

Darragh Kenny (IRL) foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio (1,40m) montando o garanhão Charming Fellow, de 8 anos, disputado este sábado. Duarte Seabra (POR) subiu ao segundo lugar do pódio com Vip de Clamens e Kevin Jochems (HOL) com Quinoa des Riollets completou o pódio. Dos 71 participantes que disputaram a prova apenas 7 terminaram com duplos percursos sem faltas.

Luis Lopes Rodrigues (POR) montando Actress conquistou o primeiro lugar do pódio na prova com desempate a 1,20m. Os franceses Adrien Rouchen com Vam’s du Temple e Reynald Angot com Virevolt ocuparam o segundo de terceiro lugares respectivamente. Martim Portela de Morais (POR) foi quarto classificado com o garanhão SF Sphinx de Sand.

Cerca de 60 conjuntos disputam este domingo o penúltimo Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour, que conta com um ‘prize money’ de 25 mil euros.

Siga o Vilamoura Champions Tour em directo.