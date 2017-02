CSI3* Vilamoura: Francisco Rocha e Hugo Tavares fizeram soar o hino nacional (VÍDEO) 18 Fevereiro, 2017 18:33

Fracisco Rocha e Hugo Tavares com as cores de Portugal destacaram-se esta sexta-feira no Vilamoura Atlantic Tour.

Após ter ficado em 2º lugar com Clyde Lvb Z na quinta-feira, na prova reservada a cavalos de 7 anos, Francisco Rocha montando C Berriz Z de 11 anos, filho de Coltaire Z ganhou esta sexta-feira, a prova disputada em duas fases (1,35m) conseguindo o melhor tempo (25,25s) dos 23 conjuntos que terminaram sem faltas. O romeno Luca Ruxandariu foi 2º classificado com o garanhão Bamboo (Balou du Rouet x Cento) (26,13s) e o brasileiro Cassio Rivetti com o garanhão belga Dollar Fremis (Ugano Sitte x Orlando) ocupou o 3º lugar (26,13s).

O alemão Marc Bettinger montando Barino ganhou a prova grande também disputada em duas fases, com obstáculos colocados a 1,45m. Thierry Goffinet foi 2º classificado com Aliana enquanto o brasileiro Marlon Zanotelli ocupou o 3º lugar com Dienellie. O melhor português foi Mário Wilson Fernandes e Tidelio des Nauves que ficaram às portas do pódio em 4º lugar. João Pedro Gomes e Fonka terminaram em nono.

O francês Olivier Guillon com Talegreto Saint Jean foi o vencedor da prova média disputada ao cronómetro (1,40) seguido da britânica Emily Ward e Witch. O alemão Marc Bettinger foi 3º com Incroyable de Muze. A melhor prestação nacional foi de Ricardo Gil Santos que ficou classificado em 10º lugar com Ecxotic entre os 31 conjuntos que terminaram com zero pontos.

Hugo Tavares com BB Famaguda foi o vencedor da prova ao cronómetro a 1,20m (56,91s). Na 2ª posição ficou o francês Manon Jobin com Picasso Sissart (57,52s) enquanto o romeno Luca Ruxandariu fechou o pódio com Pop Non Stop (57,89s). Eduardo Netto de Almeida alcançou o 8º lugar com Actress (61,50s).

Vídeo Mar de Histórias.

Resultados completos