CSI3* Vilamoura: Francês Jerome Hurel vence Grande Prémio

Jerome Hurel de 52 anos, montando o cavalo belga Icarus V’T Klavertje Vier, venceu este domingo o 5º Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour, uma prova a contar para o Ranking Mundial Longines FEI. O cavaleiro gaulês completou o desempate sem faltas com o melhor tempo 37,28s dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas.

Em segundo lugar ficou classificado o alemão Marc Bettinger com Quisandro (37,42s) enquanto o turco Omer Karaevli completou o pódio com Cheston de la Pomme D’Or (37,43s). De um total de 48 participantes, apenas 11 completaram o percurso inicial sem faltas (1,50m).

Este Grande Prémio teve um “prize money” de 50.200 euros, dos quais 12.550 euros foram atribuídos ao primeiro classificado.

HARRY MASHALL VENCE PEQUENO GRANDE PRÉMIO

Na ausência das amazonas britânicas, o irlandês Harry Marshall, venceu na sexta-feira com o KWPN Barcelona o Pequeno Grande Prémio, conseguindo o melhor tempo (37,19s) dos três conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Jerome Hurel foi segundo classificado com Byron du Telman (38,18s) seguido do seu compatriota Michel Hecart com Badiane de la Roque (44,73s).

Ficaram classificados entre o top 10, os portugueses Martim Portela de Morais em quarto lugar com Inco van den Bisschop (0/4-34,48s) e Luís Sabino Gonçalves em 5º com Acheo di San Patrignano (0/4-35,78s).

O Vilamoura Champions Tour 2019 entra esta terça-feira (05) na recta final e simultaneamente no seu ponto mais alto, com a realização das finais para cavalos novos e as provas do último CSI3*, que culminarão no próximo domingo com o Grande Prémio. Prevê-se que esta prova rainha, será a mais disputada dos seis grandes prémios (1,60m) do evento e constituirá uma classificativa para as Olimpíadas de 2020.

