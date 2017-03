CSI3* Vilamoura: Brasileiro Felipe Ramos Guinato vence prova grande a contar para o Ranking Longines (VÍDEO) 30 Março, 2017 20:57

Felipe Ramos Guinato venceu a prova de 1,45m desta quinta-feira, a contar para o Ranking Longines da FEI (0/63,73s). Este cavaleiro que montou o castrado KWPN Zenzero de 13 anos (Kashmir Van Schuttershof x Burggraaf) já conquistou quatro terceiros lugares neste circuito com o mesmo cavalo.

Os cavaleiros brasileiros dominaram esta prova ao cronómetro composta por 12 obstáculos e 15 esforços, com Cassio Rivetti a terminar em terceiro lugar com Ut Majeur de Brecey (0/65,14s). A inglesa Chloe Aston ficou em segundo lugar com Amigo T (0/64,94s). A melhor prestação nacional foi de Hugo Tavares que alcançou o 6º lugar com Phebus du Fief (0/66,35s).

Na prova disputada em Duas Fases com obstáculos a 1,35m, Luís Sabino Gonçalves conquistou o primeiro lugar do pódio com a égua belga de 10 anos Hilde Império Egípcio (Kannan x Tamara). O cavaleiro português, que no passado domingo vencera o Grande Prémio Vilamoura World, conseguiu ainda um quinto lugar nesta prova com Twix V Overis Z. Em segundo lugar ficou o francês Laurent Goffinet. Phillip Spivey, pelo Reino Unido conseguiu o terceiro lugar.

Na prova de 1.30m com desempate, a vitória também foi portuguesa, com o conjunto Ricardo Gil Santos e Venus C (Silver Kranich x Escudo) a terminar em primeiro lugar. Laurent Goffinet com Delphi ficou na segunda posição enquanto a austríaca Aline Domaingo, com Premier E´Toile, conquistou o terceiro lugar.

Resultados