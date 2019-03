CSI3* Vilamoura: Brasileiro Felipe Ramos Guinato ganha GP Câmara Municipal de Loulé (VÍDEO) 11 Março, 2019 11:40

Felipe Ramos Guinato de 38 anos, montando o garanhão SF Ulahop Boy (Lamm de Fetan x Kannan) de 11 anos, foi o brilhante vencedor do Grande Prémio Câmara Municipal de Loulé, disputado a 1,50m, do CSI3* de Vilamoura Atlantic (46,11s), terminando com o único duplo percurso sem faltas.

Dos 31 conjuntos que alinharam, apenas cinco fizeram zero pontos no percurso inicial, traçado pelo chefe de pista italiano, Elio Travagliati. O britânico, Douglas Duffin, foi segundo classificado com o garanhão Quidam BZ (Quasimodo Z x G. Ramiro Z), de 14 anos (0/4-43,60s), enquanto o francês Julien Gonin completou o pódio, com a égua SF Valou du Lys, de 10 anos (0/4-44,61s).

Hugo Carvalho com o garanhão SF Vichy du Puits, apesar de penalizar 4 pontos na primeira mão e ficar afastado do desempate, foi o melhor conjunto nacional ao ocupar o 9º lugar nesta prova rainha que distribuiu o prize money total de €50.200.

Os britânicos dominaram o Pequeno Grande Prémio Sotheby’s, disputado no sábado, que foi ganho pelo britânico Graham Babes com Boucheron. Laura Renwick com Arkuga e Oliver Fletcher com Disckoboy D.N. ocuparam o segundo e terceiro lugares respectivamente.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos AQUI