CSI3* Vilamoura: Belga Thierry Goffinet vence pela segunda vez o Grande Prémio 13 Março, 2017 10:39

Thierry Goffinet e Artuur Jh Z venceram este domingo pela segunda vez o Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour patrocinado pelo Crédito Agricola.

Montando o castrado de 11 anos Artuur Jh Z (Andiamo x Baloubet du Rouet) Thierry Goffinet com uma barrage sem faltas, registou o melhor tempo 38,37s dos dois conjuntos que terminaram sem faltas. Para o cavaleiro belga, que participa no Vilamoura Atlantic Tour pela primeira vez, esta é “uma competição para repetir”. Thierry Goffinet diz que “as condições do circuito algarvio são muito boas. Sem dúvida voltarei a Vilamoura nos próximos anos”.

O francês Reynald Angot foi segundo classificado com Symphonie des Biches (41,76s) e em terceiro ficou o alemão Marc Bettinger com a égua de 9 anos Quicy W que penalizou no desempate 4 pontos (0/4-42,60s). O Top 5 ficou completo com os franceses Adrien Rouchon com Scala des Champs (Ideal de la Loge) em quarto lugar e Patrice Astier em quinto com Gigolo vd Moelndreef (Clearway).

Dos 47 participantes que alinharam nesta prova a 1,50m, apenas 10 ficaram apurados para o desempate. No desempate dois conjuntos terminaram sem faltas.

O Vilamoura Atlantic Tour 2017 faz uma pausa de uma semana e estará de regresso a 21 de Março para as duas últimas semanas de competição, terminando a 2 de Abril.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos