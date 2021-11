CSI3* Vilamoura: Andreas Schou vence o quinto Grande Prémio 8 Novembro, 2021 8:26

Andreas Schou, com o castrado Independent, venceu o quinto Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour. O cavaleiro dinamarquês foi o mais rápido nesta prova com obstáculos a 1,50m, na qual a alemã Sophie Hinners com Concordia e a britânica Nicole Pavitt com Madagascar Dwerse Hagen conquistaram, respectivamente, a 2ª e 3ª posições.

Dos 57 conjuntos que participaram na prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços, ficaram apurados para o desempate dez, dos quais três sem faltas.

CSIO3* PORTUGAL 2021

Entre 18 e 21 de Novembro, realiza-se o CSIO3* de Portugal em Vilamoura que marca a realização da edição nº101 no nosso país.

Pelo segundo ano consecutivo, realiza-se a Taça das Nações, que este ano terá 17 equipas, mais cinco do que na última edição que encerra um total de 7 semanas de competição de Saltos de Obstáculos ao mais alto nível no Champions Tour (3 semanas de Concursos de Saltos Internacional de 3* e 3 semanas de Concursos de Saltos Internacional de 4*).

Paralelamente realizam-se provas de 1,30m, 1,40m e 1,45m além de provas de Cavalos Novos (5, 6 e 7 anos) (CSI2*) que vai contar com a participação de alguns conjuntos do topo do ranking mundial, tais como o Francês Kevin Staut (Ouro por Equipas nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e actualmente o nº11 do ranking FEI).

António Moura, CEO do Vilamoura Champions Tour, orgulha-se de organizar a segunda edição do CSIO3*Portugal, numa “localização única onde o desporto equestre se mistura com o ambiente interpessoal perfeito”.