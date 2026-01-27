CSI3* Valencia: Cavaleiros nacionais inscritos no Moura Tours Spring Tour 2026
O Moura Tours Spring Tour 2026 decorre em Valência, Espanha, entre 26 de janeiro e 1 de março de 2026. Este evento internacional, distribuído por várias semanas, inclui provas CSI3* Pro Tour* e CSI1* Classic Tour, reunindo alguns dos melhores conjuntos em competição.
A competição teve início na segunda-feira, 26 de janeiro, e prolonga-se até 1 de março de 2026.
1.ª Semana | 26 de janeiro a 1 de fevereiro
CSI3*, CSI1* e CSIYH* (incluindo cavalos de 8 anos).
Cavaleiros portugueses em competição:
-
João Vicente Caldeira — Catdaddy, Ulfric, Cavelito, Frisson de BN’Neville e Zircon Blue
-
Madalena Eloy — Forestelle des Cinq Chênes
-
Filipe Malta da Costa — Elton de St. Jewan e Iwan B
-
Diogo Ramires — Snickers van het Lindehof e Joyaux de Pres
As provas podem ser acompanhadas em direto e em diferido na ClipMyHorse.tv.