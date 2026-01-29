CSI3*Valência abre o Moura Tours 2026
As provas de cavalos jovens marcaram, na quarta-feira, o início da edição de 2026 do Spring Tour Moura Tours Valência, no CSI3* de Valência.
O programa da jornada inaugural integrou três provas do CSI de Cavalos Jovens, destinadas a cavalos de 5 anos, 6 anos e 7/8 anos.
A competição teve início com a prova de 5 anos, na qual todos os conjuntos que concluíram o percurso sem faltas partilharam o primeiro lugar.
Na prova de 6 anos, a vitória foi alcançada por Pegasus DFH, montado pelo italiano Roberto Turchetto. A Yeguada El Maset esteve em evidência ao colocar dois cavalos entre os melhores classificados, montados pela sua criadora, Imma Roquet, com Ilustra del Maset a terminar na terceira posição.
A prova mais numerosa da jornada foi a destinada a cavalos de 7 e 8 anos, disputada ao cronómetro. O triunfo pertenceu ao francês Dylan Ringot, montando a égua Joyce du Val, filha de Up To You. O segundo lugar foi ocupado pelo espanhol Santiago Núñez Riva com T-Eclipse Vd Molenberg, enquanto o cavaleiro português João Vicente Caldeira foi terceiro classificado com o garanhão Holsteiner Zircon Blue.
2.ª Jornada – Portugueses no Top 10
Na jornada de quinta-feira, na prova do Medium Tour, disputada em duas fases com obstáculos a 1,40 m, vários cavaleiros portugueses classificaram-se entre os dez primeiros:
-
5.º Filipe Malta da Costa – Elton de St. Jean
-
7.º João Vicente Caldeira – Catdaddy
-
8.º Madalena Eloy – Forestelle des Cinq Chêne
A vitória coube ao francês Dylan Levallois, montando a égua SF Brasilia de l’Abbaye.
Na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,45 m, o francês Max Thirouin, em Utopie Villelongue, registou o melhor tempo entre cerca de vinte conjuntos que concluíram sem faltas. A prova ficou marcada pelo domínio francês, com quatro cavaleiros entre os seis primeiros classificados. Alexa Ferrer terminou em segundo lugar com Vitalhorse Fleur d’Oz, enquanto o britânico Guy Williams foi terceiro, montando BH Gringo’s Legacy.
Resultados completos AQUI