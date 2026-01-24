CSI3* Sunshine Tour: Ryan e Schmitz brilham no segundo dia

O segundo dia do CSI3* Andalucía Pre-Sunshine Tour chegou terminou com novos destaques. Jack Ryan conquistou a vitória na principal prova do dia, enquanto Edouard Schmitz subiu ao pódio por duas ocasiões.

Jack Ryan, montando Keatingstown Mister Cool, um castrado de 10 anos (Messenger x Chacco Blue), dominou a prova principal do dia, disputada a 1,45 m, num percurso técnico e rápido. O segundo lugar foi para Jens Baackmann com Cinderella, seguido de Rogier Linssen com Commander Lux, em terceiro. Os três cavaleiros completaram ambas as fases sem penalizações. António Matos Almeida foi o melhor representante português, ao terminar em 17º, montando Fernando Z (4+14).

Na prova de 1,40 m, a Suíça esteve em destaque. Edouard Schmitz voltou a marcar presença no pódio, desta vez com Agassi Z. A alemã Emilie Pieper completou o pódio, ao garantir o segundo e o terceiro lugares com Pole Position 28 e ABC Saving Grace, respetivamente.

Na prova CSI3* de 1,30 m, Chloe Winchester e Exited Z alcançaram a vitória com um percurso sem faltas em 23,67 segundos. O espanhol Luis Ortiz Agüera foi segundo classificado com Isseymiyake de Kaps Coco (23,82 segundos), enquanto Edouard Schmitz assegurou o terceiro lugar com Cadmandu, em 23,86 segundos. Diferenças mínimas que evidenciam o elevado nível de precisão e velocidade exigido nesta etapa do Andalucía Pre-Sunshine Tour.

A prova de 1,20 m teve um forte domínio britânico. Alfie Bradstock venceu com Gladstone, seguido de Carola Wegener com Wolf of Wall Street 3, em segundo lugar. A portuguesa Matilde Pais completou o pódio com Demi Tour, enquanto Vera Matias terminou na nona posição com Sam Nacho M.

Jovens Cavalos

Realizaram-se também duas provas para cavalos novos. Na classe de sete anos, a vitória foi para o irlandês Jack Ryan, habitual no circuito e a iniciar a sua terceira temporada no Andalucía Sunshine Tour. Desta vez, venceu com Ever So Clever Gm Z (Emerald Van’t Ruytershof x Quite Easy), com um percurso sem faltas em 64,21 segundos. Jaroslav Sima foi segundo com Januzaj (65,14 segundos), também sem penalizações, e Kendra Claricia Brinkop fechou o pódio com To Me-K van Kattenheye. O fabuloso Zircon Blue, montado por João Vicente Caldeira, terminou na quarta posição.

Na classe de cinco anos, disputada sob a Tabela A sem desempate, quase todos os concorrentes partilharam o primeiro lugar, com onze dos treze participantes a terminarem sem faltas.

As provas podem ser acompanhadas ao vivo e em diferido no ClipMyHorse.tv.

Resultados completos AQUI