CSI3* Oliva Nova: Triunfo de Niall Talbot no Grande Prémio
O irlandês Niall Talbot e o garanhão de 10 anos Charming Dream Z (Carrera VDL x Cagliostro 161) venceram este domingo o Grande Prémio CSI3* com obstáculos a 1,50m, integrado no Autumn MET 2025, que encerrou a penúltima semana no Centro Ecuestre Oliva Nova, em Espanha.
Com um tempo de 39,40 segundos num desempate com dez conjuntos, Talbot superou 59 cavaleiros e assegurou a vitória. O belga Bart Jay Junior Vandecasteele, com Vamos de La Pomme d’Or Z (Vigo d’Arsouilles x Ogano Sitte), terminou em segundo lugar (40,10s).
A alemã Tomma Thiesen e Macklemore von der Soehr (Manchester van ’t Paradijs x Quiwi Dream) garantiram o terceiro posto com 40,26 segundos, enquanto o espanhol Mariano Martinez Bastida com Poseidon v/d Molendreef (Comme Il Faut 5 x Casco 4) foi quarto, em 40,92 segundos. Já a lenda francesa Michel Robert, montando Calasto Z (Calvaro F.C. x Stakkato), completou o top cinco com 41,35 segundos.
A destacar ainda o excelente resultado da amazona portuguesa Mandy Mendes Costa, que brilhou neste Grande Prémio ao conquistar o 9.º lugar com Gentleman de Pleville. A dupla terminou o desempate com 8 pontos em 37,85 segundos, num grupo inicial de 59 conjuntos — dos quais um foi eliminado e cinco optaram por retirar.
