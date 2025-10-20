CSI3* Oliva Nova: Mathijs van Asten conquista o Grande Prémio

A primeira parte do Autumn MET 2025, em Oliva Nova (Espanha), chegou ao fim este domingo com o Grande Prémio CSI3 1.50m*, apresentado pela CHG – Construcciones Hispano Germanas S.A.

Dos 59 conjuntos que alinharam à partida, oito completaram o percurso inicial, desenhado por Louis Konickx (NED), sem faltas, garantindo assim presença no desempate. Foi aí que Mathijs van Asten (NED), montando o castrado de 11 anos Orlando van de Afspanning (Kartouzo van’T Kathof x Flamenco Desemilly), registou o tempo vencedor de 37,13 segundos.

Por uma margem mínima, Mathieu Guery (BEL), com Time-Breaker S Z (Toulon x Calvados), terminou em segundo lugar com 37,33 segundos, enquanto Kara Chad (CAN), com Igor GPH (Harley x Crawford 5), completou o pódio em terceiro, também abaixo da marca dos 38 segundos, com 37,72 segundos.

Em quarto lugar, Nicola Pohl (GER) e Fee du Val Guerard (Cornet Obolensky x Ryon d’Anzex) concluíram o percurso em 38,04 segundos, seguidos por Kim Emmen (NED) com Hellix du Seigneur (Curby du Seigneur x Calvaro F.C.), que terminaram em quinto, com 42,06 segundos.

Em representação de Portugal, Rodrigo Sampaio Peixoto, com o cavalo belga Orion AS (Baloubet du Rouet x Sidon), somou seis pontos de penalização no percurso inicial, terminando na 21.ª posição.

Resultados AQUI