CSI3* Montenmedio: Rodrigo Giesteira Almeida e “Karonia L” brilham com vitória no Grande Prémio Range Rover

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida voltou a destacar-se em solo espanhol ao conquistar, este domingo, uma brilhante vitória no Grande Prémio Range Rover (1,50m) do CSI3* de Montenmedio, montando a talentosa égua «Karonia L».

Num percurso inicial muito exigente em termos de tempo estipulado, 16 conjuntos garantiram o acesso ao desempate. A fase decisiva foi marcada por uma disputa intensa, mas Rodrigo manteve a frieza e a precisão, terminando sem faltas em 37,13 segundos, tempo que lhe valeu o lugar mais alto do pódio e mais um importante triunfo internacional.

O pódio ficou completo com dois cavaleiros irlandeses: Clem McMahon em segundo lugar com Carneyhaugh Unison (37,44s) e Cian O’Connor em terceiro com Canbella Blue PS (37,61s). O espanhol Jesús Garmendia Echevarría, com Caramel Blue PS, foi quarto, e o brasileiro Pedro Veniss, com Duelante 3K, completou o Top 5.

Mais bons resultados portugueses nas provas de cavalos novos

Os cavaleiros portugueses voltaram a destacar-se também nas provas reservadas a cavalos de 6 anos.

A vitória foi para E-Quality DW Z, montado pelo belga Thomas de Wit, mas João Marquilhas garantiu o 2.º lugar com O Dorado Equigenne Kar, e Martim Portelas de Morais completou o pódio em 3.º com Okido.

O francês Arthur Le Vot foi quarto com Jahnn de Kergane e a espanhola Maitane Ríos Hernández fechou o Top 5 com Allacanta Z.

Portugal em destaque no Andalucía Sunshine Tour

Com mais este triunfo, Portugal reforça a sua presença de destaque no circuito espanhol, onde vários cavaleiros nacionais vêm somando vitórias e classificações de relevo.

A primeira semana do CSI3* do Andalucía Sunshine Tour chega assim ao fim. As provas regressam na próxima quarta-feira com as provas reservadas aos cavalos novos, e na sexta-feira, dia 24, realiza-se um dos momentos mais aguardados do evento — a Taça das Nações, com 19 equipas inscritas.

