CSI3* Lanaken: Rodrigo Giesteira Almeida às portas do pódio no Grande Prémio (VÍDEO) 18 Abril, 2017 9:12

Os cavaleiros portugueses Rodrigo Giesteira Almeida e Rodrigo Morgado, ambos sediados na Holanda, brilharam no passado fim-de-semana no CSI de Lanaken, Bélgica.

O CSI3* de Lanaken terminou nesta segunda-feira (17) com Rodrigo Giesteira Almeida a conquistar com o castrado belga Hassan van de Wittemoere o 4º lugar no Grande Prémio do CSI3* (1,50m) (qualificativa para o Campeonato da Europa) tendo penalizado apenas quatro pontos no desempate em 37,44s, numa prova que foi ganha pela francesa Penélope Leprevost com a égua SF Ratina d’La Rousserie (0/0-37,93s). O holandês Gert Jan Bruggink foi segundo classificado com Connelly 2 (0/0-38,61s) e a belga Karel Cox ocupou o terceiro lugar com Cor van de Wateringhoeve (0/0-38,75s).

Esta prova que contou com 58 participantes, apurou apenas 8 conjuntos para o desempate.

Rodrigo Giesteira Almeida com Elud venceu mais uma prova, desta vez no CSIU25, disputada em duas fases a 1,35m.

Também na prova disputada directamente ao cronómetro (1,40m) e com a participação de 83 concorrentes, Rodrigo Morgado com Donchalant, classificou-se em 2º lugar.

Resultados – Grande Prémio aqui

Resultados – Tabela A ao cron

Resultados – Duas Fases