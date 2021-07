CSI3* Knokke: Luís Ferreira espectacular com 2º lugar no GP 12 Julho, 2021 9:14

Luís Ferreira conquistou o segundo lugar no Grande Prémio do CSI3* de Knokke (Bélgica), prova ganha pelo belga Nicola Philippaerts com Gijs 0-0/33,62s.

Montando a égua Cerruti Van Ter Hulst Z, Luís Ferreira conseguiu um duplo percurso sem faltas num percurso desenhado pelo chefe de pista austriaco Gérar Lachat composto por 13 obstáculos (1,50m) e 16 esforços. No desempate registou 35,42 segundos, o segundo melhor tempo dos 7 conjuntos que disputaram o desempate. O alemão Felix Hassmann completou o pódio com Sig Captain America (0-0/35.97s).

Duarte Romão com Cooper Z ao penalizar 1 ponto no percurso inicial, ficou afastado do desempate tendo terminado em 16º lugar entre os 55 conjuntos que alinharam nesta prova.

Consulte os resultados AQUI