CSI3* Knokke: Brasileiro imbatível no Grande Prémio – Duarte Romão no Top 10 11 Julho, 2021 7:31

Eduardo Pereira de Menezes montando H5 Chaganus (x Chacco-Blue) venceu este sábado, o Grande Prémio do CSI3* de Knokke (Bélgica) com um desempate sem faltas em 37,16 segundos. Harry Charles com Stardust (x Chacco-Blue) foi segundo classificado. O britânico terminou também sem faltas em 37,45 segundos, enquanto o americano Kent Farrington e Orafina completaram o pódio (38,20s).

Abdel Said com Bandit Savoie e Bernard Chevalier com Bond Jamesbond de Hay completaram o top 5. Duarte Romão foi o melhor atleta nacional ao conquistar o 9º lugar com o SF Cayman Jolly Jumper (0/8-41,19s).

O percurso da prova rainha desenhado pelo chefe de pista suíço Gerard Lachat, composto por 13 obstáculos e 16 esforços a 1,55m não estava para brincadeiras e foram vários os cavaleiros de topo que foram apanhados. Mesmo alguns dos melhores do mundo, como o italiano Lorenzo de Luca e o belga Gregory Wathelet e outros que não conseguiram dominá-lo.

Dos 58 conjuntos que alinharam, 10 sem faltas no percurso inicial passaram ao desempate. No desempate apenas 5 terminaram sem faltas. Sete conjuntos optaram por retirar e um foi eliminado.

Rodrigo Giesteira Almeida com Delvaux terminou em 46º lugar tendo penalizado 12 pontos no percurso inicial e Luis Ferreira optou por retirar Congo du Mirador Z.

Veja a prova de Duarte Romão