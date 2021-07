CSI3* Gorla Minore: Tocou o Hino Nacional para João Marquilhas em Itália 5 Julho, 2021 12:14

Entre 30 de Junho e 4 de Julho, três cavaleiros portugueses participaram no CSI3* Gorla Minore que decorreu no Equieffe Equestrian Centre em Gorla Minore, Itália.

Fique de seguida com os melhores resultados destes atletas:

João Marquilhas

Prova disputada em Duas Fases (1,45m) pontuável para o Ranking FEI – 1,50m

O lugar mais alto do pódio foi português este sábado (03), e o Hino Nacional soou em Itália. A prova pontuável para o Ranking FEI disputada em Duas Fases (1,50m), foi ganha por João Marquilhas montando Ashes and Snow (0/0-26,28s). Este cavaleiro acumulou bons resultados neste internacional; com Glamour ES ficou em segundo lugar na sexta-feira na prova ao cronómetro (1,45m) onde alinharam 67 conjuntos. Na prova para cavalos de 7 Anos, João Marquilhas conquistou o segundo lugar com Jacarta Equigenne na quinta-feira. Alcançou ainda com Ashes and Snow o 6º lugar na quinta feira na prova ao cronómetro (1,45m).

Mário Prieto

4º lugar com Huzaar (01/07) – Prova ao cronómetro 1,45m

4º lugar com Najac VH Kluizebos (02/07) – Prova ao cronómetro 1,35m

10º lugar com Najac VH Kluizebos (03/07) – Prova ao cronómetro 1,35

António Matos Almeida

8º lugar com Chiara des Essarts (01/07) – Prova Duas Fases 1,35m

3º lugar com Chiara des Essarts (02/07) – Prova ao cronómetro 1,40m

4º lugar com Chiara des Essarts (04/07) – Prova ao cronómetro 1,40m

Venceu o Grande Prémio o austríaco Eliann Baumann com Campari. A sua compatriota Elin Ott foi segunda classificada com Remix, enquanto o brasileiro Yuri Mansur completou o pódio com QH Alfonso Santo António.

O melhor português nesta prova foi João Marquilhas com Glamour ES que terminou em 17º lugar após penalizar quatro pontos no percurso inicial.

Resultados completos AQUI