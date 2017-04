CSI3* Eschweiler: Bertram Allen soma novo triunfo no Grande Prémio 24 Abril, 2017 17:38

O cavaleiro irlandês Bertram Allen venceu o seu primeiro Grande Prémio com o castrado Holstein Gk Casper de 9 anos no CSI3* Eschweiler, Alemanha. Pelo seu triunfo Allen recebeu €22 mil em prize money.

Allen superou o desempate (1,50m) em 35,66s batendo o seu compatriota Denis Lynch que foi segundo classificado com Ab’s Echo de Laubry (36,09s). O neozelandês Bruce Goodin foi terceiro classificado com Centina 10 enquanto o quarto lugar foi para outro irlandês David Simpson com Keoki.

“Casper foi brilhante este fim-de-semana. É gratificante ver mais um dos meus cavalos novos subir para um nível mais elevado. Vencemos na sexta-feira a prova a 1,45m e hoje o Grande Prémio” disse Allen.

Participaram 46 conjuntos mas apenas 6 terminaram com duplos percursos sem faltas.

Resultados – Grande Prémio