CSI3* Deauville: Luciana Diniz brilha em França

Luciana Diniz conquistou na passada sexta-feira (14), a segunda qualificativa para o Grande Prémio do CSI3* Longines Deauville Classic (França), que decorreu no Pôle international du Cheval.

A cavaleira olímpica portuguesa, montando Vertigo du Desert venceu a principal prova do dia, o Prémio Hermes Sellier que oferecia €27,900 prize money. Oitenta e oito conjuntos alinharam num percurso com obstáculos a 1,50m. desenhado pelo francês Gregory Bodo. Dezassete ficaram apurados para o desempate, mas foi Luciana e o SF Vertigo du Desert (Mylord Carthago x Robin II Z) de 11 anos, que registaram o melhor tempo 39,40 segundos com uma prova irrepreensível.

Pela segunda vez consecutiva, Guy Williams (GBR) e o garanhão SF Rouge de Ravel (Ultimo van ter Moude x Quouglof de Rouge) estiveram bem próximos da vitória, terminando em segundo lugar, apenas dois centésimos mais lentos que os vencedores.

Pénélope Leprevost (FRA) e Big Star des Forêts (Untouchable M x Voltaire) completaram o pódio (39,91s).

No sábado, Luciana alcançou o 10º lugar no Grande Prémio montando Chacco Blue II numa prova que contou com 55 participantes. Venceu o francês Edward Levy com Sirius Black.

Resultados – qualificativa GP AQUI

Grande Prémio AQUI