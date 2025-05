CSI2*Lisboa: Ricardo Gil Santos e «Quanta Fortuna 2» brilham no Grande Prémio

A Sociedade Hípica Portuguesa foi palco, entre os dias 22 e 25 de maio, de mais uma edição do CSI2 / CSI1** de Lisboa, que incluiu ainda provas nacionais destinadas a cavalos novos. O evento reuniu cerca de 120 cavaleiros de 9 países, entre os quais Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, México, Suíça, Noruega, Grã-Bretanha e Turquia.

O Grande Prémio, disputado no domingo, teve como grande vencedor o cavaleiro português Ricardo Gil Santos, montando a égua Hanoveriana de 8 anos Quanta Fortuna 2, filha de Qualito e propriedade de Correia de Sá & Costa, Lda. O conjunto luso destacou-se entre os 21 participantes ao realizar dois percursos sem penalizações e garantir o melhor tempo no desempate: 35,40 segundos.

A prova, composta por 13 obstáculos (1,45 m) e 16 esforços, foi desenhada pelo reconhecido chefe de pista internacional português Bernardo Costa Cabral e contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Apenas quatro conjuntos conseguiram concluir ambos os percursos sem faltas, sendo o pódio inteiramente ocupado por cavaleiros portugueses:

2.º lugar : António Matos Almeida com Fernando Z (Zangersheide, 2015), 36,25 segundos

3.º lugar : Hugo Carvalho com Kilate N (KWPN, 2015), 36,66 segundos

4.º lugar: Antonio Mariñas Soto (ESP) com Expresso Minotiere, 36,88 segundos

No sábado, destaque ainda para o Pequeno Grande Prémio, patrocinado pela Casa Relvas, onde o cavaleiro brasileiro Felipe Ramos Guinato venceu com Chrion RC. O pódio internacional foi completado pela mexicana Ophelie Richard Sanchez com Good Feeling Semilly (2.º lugar) e pela britânica Grace Healey com Destina du Mesnil Z (3.º lugar).

O evento reforçou o estatuto de Lisboa como uma referência no calendário equestre internacional, proporcionando um fim de semana de excelência desportiva.

Resultados completos AQUI