CSI2*Lier: Irmãos Allen dominam o Grande Prémio

O irlandês, Harry Allen de 18 anos, conquistou neste domingo, o Grande Prémio de Lier, Bélgica, ao vencer o seu irmão Bertram, por 3 centésimos de segundo, e o belga Gilles Thomas por 1,17 segundos.

Montando o cavalo belga Izzy by Picobello, Harry Allen (na foto) conseguiu o melhor tempo (35,25s) dos 8 conjuntos que disputaram o desempate. Bertram, 2º classificado com Go to Fortuna, cortou os visores em 35,28s enquanto Gilles Thomas com Edison Van Schutershoft completou o pódio (36,42s). Seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Quanto aos cavaleiros nacionais, Francisco Rocha com Kipling Van’t Hagenhof penalizou 9 pontos no percurso inicial (53º) e Manuel Vasconcelos e Sousa (Singa) optou por retirar.

