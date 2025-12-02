CSI2*Krajkowo: Rodrigo Giesteira Almeida brilha na Polónia (VÍDEO)

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, atualmente 69.º do Ranking Mundial, voltou a destacar-se além-fronteiras ao vencer o Grande Prémio do CSI2* de Krajkowo, Polónia. Montando o promissor garanhão KWPN de apenas 8 anos, Comme Le Coeur, o cavaleiro impôs-se no exigente percurso no Riding Center Idmar Krajkowo.

Dos vários conjuntos em pista, doze garantiram presença no desempate da prova de 1,45m, após percursos iniciais sem faltas. A vantagem parecia estar do lado da comitiva anfitriã, que apurou nove conjunto o desempate. Contudo, o primeiro lugar no pódio acabou por pertencer a Rodrigo Giesteira Almeida e Comme Le Coeur que foram os mais rápidos, carimbando a vitória com um tempo imbatível de 39,85 segundos.

A prestação do cavaleiro ao longo do concurso foi igualmente notável. Para além do triunfo no Grande Prémio, Rodrigo somou ainda:

2.º lugar numa prova disputada em duas fases (1,40m), no sábado (27), com Comme Le Coeur;

Com Inspector, conquistou um 2.º lugar na prova de 1,30m e um 1.º lugar ao cronómetro a 1,40m;

Já com Kentucky RW, assegurou um 2.º lugar numa prova com desempate a 1,40m no mesmo dia.

Também Mafalda Costa Marques brilhou no indoor polaco. A amazona portuguesa alcançou o 6.º lugar com a égua Ilona B 111Z numa prova ao cronómetro de 1,30m, realizada no domingo.

