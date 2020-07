CSI2* Vilamoura: Quatro portugueses no Top Ten do Grande Prémio (VÍDEO) 7 Julho, 2020 12:21

Terminou esta segunda-feira, a primeira semana do Vilamoura by Summer, com quatro portugueses a alcançarem bons resultados e a terminarem o Grande Prémio entre os dez primeiros. Apesar de não terem sido atingidos os lugares cimeiros do pódio, não deixa de ser uma boa prestação para as cores nacionais, numa prova ganha pelo irlandês Michael Pender que dominou os dois primeiros lugares, vencendo com HHS Calais (Cavalier Royale) e ficando em 2º lugar com HHS Burnchurgh (Heritage Fortunus). O espanhol, Santiago Nunez Riva com Valentino de Hus Z, completou o pódio.

Duarte Seabra, foi o melhor português ao terminar em quarto lugar com Twix V Overis Z (Toulon) e poderia ter lutado pelos lugares cimeiros ao conseguir um duplo percurso sem faltas em 37,78s. Já Hugo Carvalho foi quinto classificado com Vichy du Puits (Hurlevent de Breka) (0/4-36,96s). Logo a seguir surge Rodrigo Giesteira Almeida com o garanhão KWPN Edgar (Warrant) (0/8-40,78s).

Destaque ainda para Carolina Oliveira Gonçalves que completou o Top 10 com o SF Atout du Gonge (Diamant de Semilly), penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão.

Alinharam nesta prova 55 conjuntos, mas apenas 7 disputaram o desempate.

