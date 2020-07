CSI2* Vilamoura: João Marquilhas vence Grande Prémio (VÍDEO)

Terminou no passado domingo a segunda semana do Vilamoura by Summer com uma vitória portuguesa no Grande Prémio.

João Marquilhas montando a égua KWPN Glamour ES, de 9 anos, conseguiu o melhor tempo (40,08s) dos três conjuntos que terminaram a prova com um duplo zero. O espanhol Santiago Nuñez Riva foi segundo clasificado com Valentino de Hus Z (40,20s), enquanto Hugo Carvalho assegurou o terceiro lugar do pódio com Vichy du Puits (41,26s).

Ficaram ainda entre os dez primeiros os portugueses: Duarte Seabra com Mhs Fernhill (4º), Martim Portela de Morais com

Inco van den Bisschop (7º) e Gonçalo Esteves com Tornedo Dingeshof Z (9º).

Participaram neste Grande Prémio 56 conjuntos, mas apenas oito ficaram apurados para o desempate.

No sábado (11), os portugueses dominaram o primeiros lugares do pódio do Pequeno Grande Prémio, pertencendo o triunfo a António Matos Almeida com Concerto de Brunel (0-0/35,54s) seguido de Rodrigo Giesteira Almeida, com Broken Heart (0-0/36,95s). A espanhola Ainhoa Manero, ocupou o terceiro lugar do pódio com Turquoise d’Ivraie (0-0/39,69).

