CSI2* Vilamoura: Greg Broderick guardou o melhor para o fim (VÍDEO) 10 Novembro, 2018 8:42

A edição 2018 do Vilamoura Champions Tour terminou esta quinta-feira, com o triunfo do cavaleiro irlandês Greg Patrick Broderick no último Grande Prémio do CSI2* patrocinado pelo Turismo do Algarve.

Montando o cavalo belga Westbrook, Greg Broderick foi, naturalmente, o conjunto mais rápido no desempate (37,18s), relegando para o segundo lugar a britânica Louise Simpson com Felix a uns escassos 71 centésimos de segundo (37,89s). A francesa Eugenie Angot, vencedora do penúltimo Grande Prémio deste circuito (02 Nov), com Turquoise d’Ivraie completou o pódio (37,92s).

O melhor português em pista foi Luis Sabino Gonçalves que terminou na 12ª posição com Unesco du Rouet, tendo penalizado 4 pontos na primeira mão.

Dos oito conjuntos que disputaram o desempate, cinco terminaram com duplos percursos sem faltas e 14 optaram por retirar na primeira mão.

A jornada desta quinta-feira (08 Nov) registou também vitórias dos portugueses Duarte Seabra na prova de 1,30m com Flora do Conde (x Coltaire Z) tendo ficado ainda classificado em 3º com Show Me the Sky. Mariana Campos Nunes ocupou o segundo lugar nesta prova montando Quotender.

Na jornada de quarta-feira, o britânico James Smith com For Ever, venceu o Pequeno Grande Prémio, enquanto o irlandês Max O’Reilly Hyland foi segundo com a égua Hanoveriana Enigma. O cavaleiro português Simão Maio Reis fechou o pódio com Quabil.

Com um prize money total de 772.250 mil euros, o evento incluiu 4 Grandes Prémios de 3 estrelas como provas qualificativas para os Campeonatos da Europa de 2019 e Jogos Olímpicos de 2020, assim como dois Grandes Prémios (CSI2*), que pontuaram para o ranking Longines da FEI.

Os concursos de saltos regressam de 12 de Fevereiro a 24 de Março de 2019, com o Vilamoura Atlantic Tour 2019, organizado igualmente pelo Clube Hipico de Vilamoura.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos AQUI