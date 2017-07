CSI2* Vilamoura: Domínio espanhol no Grande Prémio

Terminou esta quinta-feira a primeira semana do Vilamoura by Summer, com os cavaleiros espanhóis a dominarem o pódio do Grande Prémio.

Triunfo de Mariano Martinez Bastida com Quicksilver no primeiro Grande Prémio do Vilamoura by Summer disputado com desempate (1,45m). Este conjunto registou o melhor tempo (42,58s) dos seis que terminaram a prova com duplos percursos sem faltas. Na segunda e terceira posição ficaram classificadas as suas compatriotas Leticia Riva Gil com Quaid Louviere (43,07s) e Blanca Gil Olive com Zafou Hold Up Premier (44,36s). A melhor prestação nacional foi de Luís Sabino Gonçalves que alcançou o 8º lugar com o garanhão SF Teck de Riverland, tendo penalizado quatro pontos no desempate.

Na segunda jornada de quarta-feira, registaram-se boas prestações; na prova grande disputada em Duas Fases dos portugueses Alexandre Faustino com Benhur de Salinas que foi segundo classificado, de Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville que ocupou o terceiro lugar e de Martim Portela de Morais com Inco van de Bisschop quarto classificado. Venceu esta prova Ignacio Astolfi Lopez com o garanhão Dilla M. No Pequeno Grande Prémio a vitória coube a Hugo Tavares montando D Pomme do Parisol em segundo lugar ficou classificado Guilherme Luca Rosado com a égua SF Up du Salby e o espanhol Francisco Caba completou o pódio com Alcea Rosea.

Na jornada inaugural (04/07) João Azevedo e Silva com Clemency Vd Eglantierheuvel ganhou a prova grande disputada ao cronómetro. O brasileiro Felipe Ramos Guinato foi segundo classificado com Zenzero e em terceiro ficou o espanhol Mariano Martinez Bastida com Quicksilver.

Esta primeira semana do Vilamoura by Summer contou com a participação de 270 conjuntos da Holanda, Suécia, Bélgica, Brasil, Finlandia, Espanha e de Portugal.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos AQUI