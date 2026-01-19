CSI2* Sunshine Tour: Martim Portela de Morais em destaque em Montenmedio

A primeira semana do Andalucía Pre-Sunshine Tour terminou no domingo (18), em Dehesa Montenmedio, consolidando um início de circuito marcado por um elevado nível desportivo e uma ampla participação internacional.

Mais uma vitória portuguesa, desta vez alcançada por Martim Portela de Morais, na prova disputada em duas fases, montando o belga de 18 anos, Inco van den Bisschop. O belga Wilm Vermeir classificou-se em segundo lugar com Adelio, enquanto o alemão Maximilian Weishaupt completou o pódio com Juna van den Heffinck. Nuno Tiago Gomes ficou classificado na quinta posição com Harmonie des Douces. Dos 40 conjuntos que alinharam à partida nesta prova, apenas 24 conseguiram completar ambas as fases sem faltas.

O Grande Prémio a 1,45 metros do CSI2* foi o responsável por encerrar o concurso, com cerca de meia centena de conjuntos na linha de partida. Após o percurso inicial, dez binómios garantiram o acesso ao desempate, onde a vitória sorriu à amazona suíça Sasha Barthe, que, montando Essenar High Hopes, registou o tempo de 36,37 segundos, sem penalizações.

A segunda posição foi conquistada pela alemã Kendra Claricia Brinkop, que continua a protagonizar um excelente concurso ao lado de Replay van’t Paradijs, com um tempo de 37,08 segundos. O pódio ficou completo com o cavaleiro francês Nicolas Deseuzes, terceiro classificado com Horus d’Aiguilly, em 37,10 segundos, igualmente sem faltas.

No que respeita à representação portuguesa, o melhor resultado no Grande Prémio coube a António Matos Almeida, que terminou na vigésima primeira posição com Clair Martin PS.

A competição prossegue na próxima semana, a partir de quinta-feira, 22 de janeiro, com o arranque da segunda semana do circuito andaluz, que poderá ser acompanhada em direto através do canal hípico ClipMyHorse.TV.

