CSI2* Sunshine Tour: Chileno Bernardo Naveillan conquista o Grande Prémio 12 Fevereiro, 2017 7:35

Bernardo Naveillan montando Up To Date Dodville venceu ontem, o Grande Prémio do CSI2* do Sunshine Tour tendo completado a prova (1,45m) com desempate, sem faltas em 37,58s terminando com 2,17s de vantagem para a belga Fabienne Daigneux-Lange com Venue D’Fees des Hazalles (39,75s). O italiano Alberto Zorzi ficou classificado em 3º lugar com Danique, 39,86s. A cavaleira checa Emma Augier de Moussac foi 4ª classificada com Diva e em 5º ficou o irlandês Dermott Lennon com Fleur IV, completando assim o pódio nesta prova, que contou com 50 participantes e apenas 12 no desempate.

Venceu a prova média a britânica Aimee Jones montando Lilly 483 seguida de Emma Augier de Moussac com Copia. Christopher Megahey da Irlanda foi 3º classificado com Curprice. O seu compatriota Derek McCoppin e Whiterock Lucky Land foi o vencedor da prova pequena 1,30m.

O Sunshine Tour faz uma pausa e recomeça na próxima terça-feira (14) com as provas para cavalos novos (5,6 e 7 anos).

Confira os resultados aqui