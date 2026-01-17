CSI2* Sunshine Tour: António Matos Almeida ganha o Pequeno Grande Prémio

A delegação portuguesa voltou a estar em grande plano no CSI2* Andalucía Pre-Sunshine Tour, assinando mais um dia de elevado nível competitivo em Dehesa Montenmedio. No penúltimo dia de provas, Portugal somou duas novas vitórias, uma delas no prestigiado Pequeno Grande Prémio, confirmando o excelente momento de forma dos nossos cavaleiros neste início de temporada internacional.

Num dia de competição particularmente intenso — com três provas CSI2*, duas provas CSIYH, uma prova de treino e duas competições regionais — o desporto equestre esteve em pleno destaque num recinto que continua a afirmar-se pela qualidade das suas pistas e infraestruturas.

O grande momento do dia para as cores nacionais aconteceu na Arena Milton, com o desempate do Pequeno Grande Prémio a 1,40 m. António Matos Almeida voltou a demonstrar toda a sua rapidez e mestria neste tipo de provas. Montando o experiente Volver de la Vigne, o cavaleiro português foi o mais rápido dos cinco conjuntos que garantiram dois percursos sem faltas, impondo-se com o tempo de 37,18 segundos e assegurando uma vitória de grande prestígio.

António Matos Almeida superou a alemã Kendra Claricia Brinkop, que, depois de um dia anterior brilhante com três triunfos, terminou desta feita no segundo lugar com Que Passa de Regor (39,18 s). O terceiro posto foi ocupado pelo belga Robin Vermeir, com Beyonce van’t Hulgenrode Z (39,26 s).

O protagonismo português prolongou-se na Pista Baloubet du Rouet, onde Sara Ferreira Pinto voltou a levar as cores nacionais ao lugar mais alto do pódio. Montando Cooper 19, a cavaleira portuguesa foi a mais rápida na prova com obstáculos colocados a 1,20 m, garantindo mais uma vitória para Portugal. O segundo lugar coube ao espanhol Álvaro Blanco-Traba, com H de Guerre Ceran.

Na Pista Big Star, a jornada começou com a prova a 1,35 m, vencida pelo checo Jaroslav Sima, em Questa Dwerse Hagen, uma égua BWP de 10 anos, filha de Leandro VG. Este foi o primeiro concurso internacional de 2026 para este conjunto, que já havia enfrentado percursos de maior exigência em 2025 e alcançou aqui a sua primeira vitória internacional.

Nas provas reservadas a cavalos novos, Bella Ciao MKM Z (por Bamako de Muze, de mãe Kannan), montada pela amazona belga Cassandre Malherbe, venceu a categoria de 6 anos, repetindo o sucesso alcançado em Montenmedio depois de ter triunfado na prova de 5 anos na edição do ano passado. Na categoria de 5 anos, disputada sem desempate, todos os conjuntos que terminaram sem faltas partilharam o primeiro lugar.

Resultados completos AQUI