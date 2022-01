CSI2* Sunshine Tour: Adir Dias de Abreu no pódio (VÍDEO)

Terminou a primeira semana do Pre-Andalucía Sunshine Tour, que decorre durante as últimas duas semanas consecutivas nas instalações de Dehesa Montenmedio, em Vejer de la Frontera, Espanha.

O atleta português Adir Dias de Abreu completou neste domingo a prova disputada em Duas Fases em 31,09s o que o levou ao 3º lugar do pódio na primeira semana do pré-Andalucía Sunshine Tour. Além de ficar em 3º lugar com Visny Z (31,09s), conseguiu ainda o 4º lugar com Hellix du Seigneur (31,96s). Apenas um centésimo de segundo separaram Adir do segundo classificado.

Venceu a prova o israelita, Dan Kremer, que registou com Formidable GLN Z (29,57s), e o austriaco Chris Sorensen foi segundo com I Know (31,08s).

A primeira semana terminou com a disputa do Grande Prémio deste CSI2* e no qual alinharam trinta e seis participante, mas apenas nove passaram ao desempate, sagrando-se vencedor o irlandês Richard Howler com Highcross Violet. O segundo lugar foi para a americana Anna Jo com Paris Sellon e o argentino Millar van de Faunushoeve fechou o pódio com Matias Larocca.

