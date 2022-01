CSI2* Sunshine Tour: Adir Dias de Abreu no pódio do Grande Prémio

Terminou neste domingo a segunda semana do CSI2* Andalusian Pre-Sunshine Tour, com o cavaleiro luso brasileiro, Adir Dias de Abreu a conquistar a terceira posição do pódio no Grande Prémio.

Adir Dias de Abreu com o castrado Tashmir Z, conseguiu um duplo percurso sem faltas em 40,76s nesta prova a contar para o ranking mundial Longines, que reuniu 45 conjuntos e 13 no desempate. Este GP, desenhado pela chefe de pista espanhola Elena Boix, composta por 13 obstáculos e 16 esforços (1,45m), teve seis conjuntos com duplos percursos sem faltas.

Venceu o Grande Prémio a norte-americana Paris Sellon com Attoucha que registou o melhor tempo (38,85s) dos seis conjuntos que concluíram a prova com duplos percursos sem faltas. Na segunda posição ficou a norueguesa Cecilie Hatteland com Alex (39,04s).

Adir Dias de Abreu conseguiu ainda durante a segunda semana do CSI2* os seguintes resultados: 1º lugar com Bartok Diamond na prova para cavalos de 7 anos; 3º lugar com Feline de B’Neville nos 7 anos; 3º lugar com Vieny Z no Medium Tour entre outros resultados.

Resultados completos AQUI