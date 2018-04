CSI2* Sevilha: Espanha domina a primeira jornada; Marina Frutuoso de Melo em oitavo 5 Abril, 2018 22:40

Começou esta quinta-feira, no Real Club Pineda de Sevilha o CSI2* que conta com a participação de mais de duas centenas de participantes, incluindo 7 conjuntos nacionais.

Os cavaleiros espanhóis venceram três das quatro provas da primeira jornada, pertencendo o triunfo na prova grande (1,40m) a Carlos López-Fanjul que montou Cerano (0/61,99s). Na segunda posição ficou classificada a irlandesa Susan Fitzpatrick com Fellow Castlefield (0/62,08s), seguida do espanhol Borja Bidon Daurella com Quick de Glanville (0/62,93s). Marina Frutuoso de Melo e Grupo Prom Corssini classificaram-se em 20º, sem faltas em 74,91s.

Pedro Fernando Mateos (ESP) foi o vencedor com Ultra Lord da prova média disputada em Duas Fases (1,35m). Os seus compatriotas Samuel Oliva (Billy Porter) e Maria Herrero (Queka de Olid) ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A melhor prestação nacional nesta prova, foi de Marina Frutuoso de Melo com Cantano, que alcançou o 8º lugar (0/60,8s); António Frutuoso de Melo ficou em 12º com Ananaz (0/62,66s) e Eduardo Netto de Almeida terminou na 51ª posição, tendo penalizado 10 pontos na primeira fase.

A prova pequena também de Duas Fases (1,30m), foi ganha por Mariano Martinez Bastida (ESP) com Kavallo S, Natalia Golding (ESP) foi segunda com Vanina de Pience, enquanto Fidel Davila ocupou o terceiro lugar com Bapira.

Resultados

CSI2* Sevilha

Quinta-feira – 05/04/2017

Prova – Nº 3 – 1,35m – A2 – 59 participantes

1º Pedro Fernando Mateos Rodríguez (Esp) – Ultra Lord – 0 – 57,36

2º Samuel Oliva (Esp) – Billy Porter – 0 – 59,5

3º Maria Gonzalez Herrero (Esp) – Queka De Olid – 0 – 59,54

4º Jackson Reed Stephenson (Gbr) – Dante – 0 – 59,6

5º Antonio Mariñas Soto (Esp) – Victoire Landaise – 0 – 59,95

6º Mariano Martínez Bastida (Esp) – Forlan – 0 – 60,5

7º Antonio Garcia Diana (Esp) – Chaccdino – 0 – 60,67

8º Marina Frutuoso de Melo (Por) – Cantano – 0 – 60,8

9º Ellen Whitaker (Gbr) – Casaktie – 0 – 61,01

10º Salvador Astolfi Pérez de Guzmán (Esp) – Alex – 0 – 62,08

12º Antonio Frutuoso de Melo (Por) – Ananaz – 0 – 62,66

51º Eduardo Netto de Almeida (Por) – Donnatella – 10 – 83,87

Prova Nº04 – 1,40m – A2 – 48 participantes

1º Carlos Lopez-Fanjul Tariere (Esp) – Cerano – 0 – 61,99

2º Susan Fitzpatrick (Irl) – Fellow Castlefield – 0 – 62,08

3º Borja Bidon Daurella (Esp) – Quick de Glanville – 0 – 62,93

4º David Jobertie (Fra) – Vendome De La Roque – 0 – 64,64

5º Antonio Mariñas Soto (Esp) – Faya Sao Miguel – 0 – 64,9

6º Lauren Edwards (Gbr) – Ella Sandra G – 0 – 65,06

7º Armando Trapote (Esp) – Chacco’S Magic – 0 – 65,13

8º Jackson Reed Stephenson (Gbr) – Casparow – 0 – 65,27

9º Alberto Márquez Galobardes (Esp) – Princesa Des Fabries – 0 – 65,29

10º Michel Hecart (Fra) – Ultime De La Roque 0 – 65,77

20º Marina Frutuoso de Melo (Por) – Grupo Prom Corssini – 0 – 74,91

