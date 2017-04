CSI2* San Giovanni in Marignano: Mário Wilson Fernandes sétimo no Grande Prémio 17 Abril, 2017 18:14

O cavaleiro português Mário Wilson Fernandes, nº 173 do “ranking” mundial Longines, terminou no sétimo lugar o Grande Prémio de San Giovanni in Marignano, Itália, numa prova que foi ganha pela sueca Irma Karlsson de 24 anos.

Montando o garanhão belga de 8 anos, Joly Coeur Van Het Kriekenhof (x Toulon), Mário Wilson Fernandes penalizou 7 pontos na prova disputada em duas mãos diferentes ao cronómetro com obstáculos a 1,45m.

A sueca Irma Karlsson com a égua belga Ida van de Bisschop foi a mais rápida tendo terminado com dois percursos sem faltas em 48,32s. O italiano Roberto Turchetto foi segundo classificado com Enasco Fortuna (0/0-50,17s) e em terceiro ficou o francês Guillaume Foutrier com Spike VD Withoeve (0/0-50,19s).

Participaram nesta prova 50 conjuntos mas apenas 12 passaram à segunda mão e três terminaram sem faltas as duas mãos.

Resultados – Grande Prémio