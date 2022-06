CSI2* Pedras Salgadas: “Venha dar um salto ao Centro Hípico das Romanas!”

Após uma paragem forçada de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o Concurso de Saltos Internacional (CSI2*) de Pedras Salgadas, prova de duas estrelas, está de volta, nos dias 10, 11 e 12 de junho, com perspetivas de muito sucesso.

Este, que é um dos concursos nacionais e internacionais mais elogiados pelos cavaleiros, foi reconhecido pela Federação Equestre Internacional como um exemplo, quer na organização quer pela fantástica e mítica pista.

Os primeiros concursos equestres de Pedras Salgadas remontam ao ano de 1929, no Centro Hípico das Romanas, sendo a competição equestre mais antiga realizada em Portugal e, por isso, uma referência histórica.

O CSI** Pedras Salgadas não se trata apenas de um evento equestre histórico, mas também um importante agente económico, pois dinamiza a região, através do turismo e restauração.

Esperados mais de 200 conjuntos de vários países

No evento, cujo promotor desportivo é a empresa NPimenta, são esperados cavalos e cavaleiros de grande nível, com uma perspetiva de mais de 200 conjuntos de vários países. “A maioria dos participantes são de nacionalidade portuguesa, mas são esperados cavaleiros de outros países”, referiu Vanessa Gomes, da organização.

A prova terá os habituais prémios a concurso, mas o destaque vai para o Grande Prémio, com um obstáculos de 1.45 metros, que terá lugar no domingo à tarde. Ao todo, serão distribuídos prémios no valor de 55 mil euros aos participantes.

O evento, que decorre no concelho de Vila Pouca de Aguiar durante três dias, terá uma Gala Equestre, no sábado pelas 21h30, que contará com a atuação da Banda Musical do Pontido, entre outros momentos.

Paralelamente à competição, o Centro Hípico das Romanas terá, na sua envolvente, como habitual, bancas de venda de artigos relacionados com a atividade equestre, além de um expositor da Porsche Portugal, patrocinador oficial do evento, com exposição de viaturas desta marca de carros de luxo.

De referir ainda que, durante os três dias de provas, o restaurante e bar, situados no primeiro piso, por baixo da bancada, estará em funcionamento.

O evento terá transmissão em direto, em vídeo, e a bilheteira estará a cargo do Município de Vila Pouca de Aguiar.

