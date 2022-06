CSI2* Pedras Salgadas: Triunfo de Hugo Carvalho no Grande Prémio

O Concurso de Saltos Internacional de duas estrelas das Pedras Salgadas, que decorreu este fim-de-semana, no Centro Hípico de Pedras Salgadas, terminou este domingo com o triunfo de Hugo Carvalho no Grande Prémio Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar montando o garanhão Westfalian Exception de 9 anos (0/0-47,83). Este cavaleiro ficou ainda classificado em 4º lugar com o garanhão KWPN Kilate N (0/4-51,71s).

Duarte Seabra e Fernhill Check Your Pocket conquistaram o segundo lugar (0/0-48,09) e Francisco Fleming de Oliveira que fez um ponto por excesso de tempo no percurso inicial com Codexoon, fechou o pódio (1/0-48,58s).

Dos 22 conjuntos que disputaram esta prova em Duas Mãos Diferentes (1,45m), apenas 2 terminaram com zero pontos.

