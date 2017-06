CSI2* Pedras Salgadas: Felipe Ramos Guinato vence o Grande Prémio 5 Junho, 2017 11:31

O Concurso de Saltos Internacional de duas estrelas das Pedras Salgadas a cargo da Green Horse que decorreu nos dias 2, 3 e 4 de Junho no Centro Hípico de Pedras Salgadas terminou este domingo com o triunfo do brasileiro Felipe Ramos Guinato no Grande Prémio montando Quidam’s Grey Lady (0/0-42,31s). Este cavaleiro ficou ainda classificado em terceiro lugar com Vuduciel Un Prince (0/0-48,77s), nesta prova. João Chuva e Virginia Dream conquistaram o segundo lugar (0/0-43,63s).

Dos 36 conjuntos que disputaram esta prova em duas mãos diferentes com uma barrage ao cronómetro (1,45m), apenas 10 passaram à segunda ronda. No desempate quatro conjuntos terminaram com zero pontos.

O brasileiro Sílvio Teixeira da Silva foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio montando Charme de Atie Z (x Coltaire Z) seguido do seu compatriota Felipe Ramos Guinato com o garanhão SF Vasco de Gamas (x Nartago). Rui Gonçalo e Uriel de Baguim de 16 anos completaram o pódio.

O CSI2* das Pedras Salgadas que integrou o programa da Mostra do Cavalo 2017 contou com o apoio da Câmara Municipal e da EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

Resultados completos AQUI