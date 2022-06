CSI2* Pedras Salgadas: Espanhola Teresa Blázquez-Abascal vence prova grande

Os espanhóis, Teresa Blázquez-Abascal e Álvaro Díaz Garcia, dominaram as provas da segunda jornada do internacional das Pedras Salgadas, vencendo a prova grande e o Pequeno Grande Prémio. Ivo Carvalho venceu a prova pequena.

Montando a égua Nasa de Toxandria de 9 anos a espanhola Teresa Blázquez venceu a prova grande disputada em duas fases conseguindo o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram as duas fases sem faltas. O brasileiro Sílvio Teixeira da Silva com Donner foi segundo classificado, enquanto Luís Silva Fernandes com Nolimit PsZ fechou o pódio.

O Pequeno Grande Prémio (1,35m) foi ganho pelo espanhol Alvaro Dias Garcia com Pompei van de Fruitkorf, seguido do francês Enzo Fernando Paduano com Duchka de la Bride. O português Duarte Canavarro foi terceiro classificado com Gerald.

O cavaleiro português, Ivo Carvalho com Jamaica, quebrou a hegemonia espanhola, vencendo a prova pequena disputada ao cronómetro com obstáculos a 1,20m. André Ferreira com Jubilee Diamond foi segundo classificado e Miguel Viana completou o pódio com Action do Lys.

O CSI2* das Pedras Salgadas termina este domingo com a disputa do Grande Prémio Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar às 17h00, e no qual vão alinhar 22 conjuntos.

