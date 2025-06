CSI2* Pedras Salgadas: António Matos Almeida conquista Grande Prémio

O Centro Hípico de Pedras Salgadas, na freguesia de Bornes de Aguiar, acolheu de 6 a 8 de junho a edição de 2025 do Concurso de Saltos Internacional (CSI2*), que bateu recordes ao reunir 170 cavaleiros de oito países diferentes.

Pelo segundo ano consecutivo, António Matos Almeida sagrou-se vencedor do Grande Prémio, desta vez montando Loredo VDL. Com uma prova limpa e rápida, completada em 41,22 segundos, o cavaleiro garantiu o lugar mais alto do pódio. O prémio, no valor de 7.050€, foi entregue por Ana Rita Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

João Duarte Silva, com Hitch van het Exelmanshof Z, alcançou a segunda posição com um tempo de 43,02 segundos, enquanto Mário Prieto completou o pódio com o garanhão SF Doriano de Blondel, em 51,59 segundos.

A noite de sábado, dia 7, ficou marcada por um espetáculo equestre memorável de Miguel Fonseca, que encantou o público com uma performance que combinou piano de cauda ao vivo, dança, luzes e efeitos de fogo, enchendo por completo o recinto.

