CSI2* Opglabeek: Adir Abreu regista bons resultados na Bélgica (VÍDEO) 1 Setembro, 2021 17:58

Dos 48 conjuntos que alinharam no Grande Prémio (1,45m) do CSI2* de Opglabeek, 8 completaram o percurso inicial sem faltas, mas apenas 6 terminaram o desempate sem faltas e 5 penalizaram 1 ponto por excesso de tempo, entre eles estava o luso-brasileiro Adir Abreu com o garanhão belga Humberto Ask que ficou em 11º lugar nesta prova a contar para o ranking mundial FEI.

A norte americana Rebecca Conway com o cavalo Hanoveriano Con Coleur foi a vencedora do Grande Prémio, a alemã Hannah Schleef foi segunda classificada com Perry Khr. Laura Baaring Kjaergaard completou o pódio com First Lady.

No sábado, Adir com Chacco Finest Ask terminou a qualificativa para o Grande Prémio em 5º lugar.

Resultados AQUI