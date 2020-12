CSI2* Opglabbeek: Adir Dias de Abreu conquista o 4º lugar no Grande Prémio 14 Dezembro, 2020 7:48

Boas prestações do luso-brasileiro, Adir Dias de Abreu, de 36 anos, ao conquistar neste sábado o 4º lugar no Grande Prémio do CSI2* (1,45m) Opglabbeek, Bélgica.

Montando o garanhão brasileiro de hipismo, Will-O-The-Wisp T de 10 anos, terminou a prova com um duplo percurso sem faltas em 35,66s. Adir, venceu também no sábado o Grande Prémio do CSI1* (1,30m) com o garanhão Zandor Mystic Rose de 8 anos.

O vencedor deste Grande Prémio (CSI2*), foi o conjunto da casa, Pieter Devos, com o KWPN Apart (34,86s), em 2º lugar ficou classificado o seu compatriota Tim Prouvé com Hocus Pocus van de Lucashoeve (35,13s), enquanto o holandês Doron Kuipers (35,19s), completou o pódio com Gallardo CSI.

Dos 63 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista colombiano Rafael Suarez, apenas 22 passaram ao desempate. Cinco conjuntos penalizaram 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão, ficando afastados do desempate.

Resultados G.P. (1,45m) AQUI

Resultados G.P. (1,30m) AQUI