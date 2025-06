CSI2* Matosinhos: António Matos Almeida soma novo triunfo no Grande Prémio

Para celebrar a eleição de Matosinhos como Cidade Europeia do Desporto 2025, realizou-se este fim de semana o Concurso de Saltos Internacional (CSI2*) no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. O evento contou com uma dotação global de 28.200 euros e reuniu cavaleiros de países como Espanha, Grã-Bretanha, Brasil, França, Holanda, Noruega, Suíça, Índia, Suécia e Portugal.

O cavaleiro português António Matos Almeida, montando Lordelo VDL, voltou a brilhar na prova rainha, conquistando a vitória com o melhor tempo no desempate — 37,56 segundos — entre os cinco conjuntos que terminaram com percursos duplos sem faltas. Rafael Diniz Rocha, com o garanhão Lezo, garantiu o segundo lugar com 38,14 segundos, enquanto a suíça Valentine Petit-Jean completou o pódio, alcançando 38,23 segundos com a égua Patchouli de Muze. O brasileiro Felipe Ramos Guinato ficou na quarta posição com Chiron RC (38,97s), seguido do espanhol Jesús Bamonde com Agr Trouble Maker (39,61s).

Dos 41 conjuntos que participaram no Grande Prémio, desenhado pelo chefe de pista português José Santos e composto por 13 obstáculos com 1,45 metros, apenas 11 conseguiram apurar-se para o desempate.

No sábado, Martim Portela de Morais conquistou a vitória no Pequeno Grande Prémio, montando o belga Inco van den Bisschop. O segundo lugar foi para o brasileiro Felipe Ramos Guinato com Garota do Ipanema MC, e a suíça Charlotte Petit-Jean fechou o pódio com Jupiter.

Resultados completos AQUI