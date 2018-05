CSI2* Madrid: Portugueses com bons resultados

Cerca de 12 conjuntos portugueses disputaram o CSI2* no passado fim-de-semana no Club de Campo Villa de Madrid, alcançando resultados que merecem destaque.

Assim, além do triunfo de Marina Frutuoso de Melo com Cantano na prova grande de sexta-feira, no sábado Carla Castro Amorim ficou em 4º lugar com Caty Cat na prova ao cronómetro (1,20m). Também no sábado, mas numa prova com desempate e com obstáculos a 1,35m, Marina subiu ao 3º lugar do pódio com Cantano e Ana Elias da Costa ficou classificada em 7º nesta prova com Chadston.

No domingo, Carla Castro Amorim repetiu o 4º lugar com Caty Cat na prova disputada em Duas Fases (1,30m), enquanto Luís Sabino Gonçalves conquistou o 2º lugar com Imperio Egipcio Rivage e Hugo Tavares o 3º lugar do pódio montando Phebus du Fief na prova ao cronómetro (1,30m).

O Grande Prémio foi ganho pelo espanhol Luís Fernandez Gil-Fournier com Espinosa.

O evento ficou marcado pela aparatosa queda do cavaleiro veterano espanhol, Alfonso Arango, na segunda jornada. Este cavaleiro sofreu um traumatismo craniano encefálico encontrando-se na unidade de cuidados intensivos, em coma artificial induzido.

Desejamos a Alfonso Arango, rápidas melhoras e completa recuperação.

Resultados

CSI2* Madrid

Prova Nº05 1,20 m A2 – Sábado (19/05/18) – 31 participantes

1º Beatriz Benito ( Esp) – Meadow Cream – 0 – 54.37

2º Iciar Aznar Cubillo ( Esp) – Monterrey – 0 – 55.54

3º Sara Serrano Usón ( Esp) – Tio Peio – 0 – 56.41

4º Carla Castro Amorim ( Por) – Caty Cat – 0 – 57.42

5º Sandra Lange Fraile ( Esp) – Lugana S – 0 – 61.66

6º Silvia Díaz Sanz ( Esp) – Vivaldi De Semilly – 0 – 62.71

7º Maria Nieto Alandete ( Esp) – Diacenta – 0 – 67.68

8º María Gil Diaz ( Esp) – Balasco De L’abbaye – 0 – 73.17

9º Mencía Madrigal Arteaga ( Esp) – Otino De Rocherau – 1 – 76.18

10º María Bela Kindelan ( Esp) – Everything – 4 – 60.02

Prova Nº07 1,35 m A2 + Desempate – Sábado – 33 participantes

1º Agustin Covarrubias ( Chi) – Solaguayre Quitrina – 0/0 – 42.89

2º José Díaz Vecino ( Esp) – Azilis Du Mesnil – 0/0 – 43.22

3º Marina Frutuoso de Melo ( Por) – Cantano – 0/0 – 43.79

4º Santiago Núñez Riva ( Esp) – Vidar – 0/0 – 44.22

5º Alfonso Salguero Rebolledo ( Esp) – Docecalles – 0/0 – 44.76

6º Alise Oken ( Usa) – Eurostar – 0/0 – 45.52

7º Ana Elias Da Costa Santana Fernandes (Por) – Chadston – 0/0 – 45.85

8º Iñigo Fernández De Mesa ( Esp) – Quebec Gesmeray – 0/4 – 44.42

9º Laura Roquet Puignero ( Esp) – Dynamite Z – 0/8 – 40.56

10º Ainhoa Manero ( Esp) – Lady De Quijas – 0/9 – 48.10

Prova Nº10 1,30 m 2 Fases – Domingo- (10/05/18) – 38 participantes

1º Kevin González de Zárate Fernández ( Esp) – Calipso Van De Bergdalhoeve Z – 0/0 – 25,43

2º Emilio Garcia-Torres Solano ( Esp) – Qrystal De Presle – 0/0 – 26,21

3º Louise Morley (Gbr) Marcolas G – 0/0 – 26,38

4º Carla Castro Amorim ( Por) – Caty Cat – 0/0 – 28,33

5º Juan Cortiguera-Ruiz ( Esp) – Gerald – 0/0 – 28,93

6º Nerea Garaygordobil Marrero ( Esp) – Duduza – 0/0 – 29,53

7º Irene Montesa Domene ( Esp) – Acantos By Mr – 0/0 – 29,74

8º Alfonso Roquet Puignero ( Esp) – Si Jaloup Petit Joe – 0/0 – 30,18

9º Paula Nieto Carpió ( Esp) – Hooligan – n0/0 – 30,38

10º Carmen Mateos De Urbina ( Esp) – Casion – 0/0 – 30,86

Prova Nº11 1,30 m A2 – Domingo – 51 participantes

1º Kevin González de Zárate Fernández ( Esp) – Contharika – 0 – 60,71

2º Luis Sabino Gonçalves ( Por) – Imperio Egipcio Rivage – 0 – 62,31

3º Hugo Tavares ( Por) – Phebus du Fief – 0 – 64,71

4º Diego Pérez Bilbao ( Esp) – Istar van de Meerdijk – 0 – 65,22

5º Andrew Ramsay ( Usa) – Efodea – 0 – 67,59

6º Alberto Márquez Galobardes ( Esp) – Aldo Du Manoir – 0 – 68,16

7º Alise Oken ( Usa) Eurostar – 0 – 68,49

8º Jacobo Ussia de Garay ( Esp) – Vicomte De La Cour – 0 – 68,9

9º Laura Diez Collado ( Esp) – Veroney De Walyro – 0 – 70,39

10º Samuel Oliva ( Esp) – Casalli – 0 – 72,45