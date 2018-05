CSI2* Madrid: Marina Frutuoso de Melo fez soar hino português 19 Maio, 2018 7:47

Montando o castrado Holstein Cantano 75, de 18 anos, a cavaleira portuguesa Marina Frutuoso de Melo venceu esta sexta-feira, a primeira prova grande do CSI2* de Madrid.

Um bom começo para Marina e Cantano, ao vencerem a prova ao cronómetro (1,40m) conseguindo o melhor tempo de 67,83s dos 19 conjuntos que terminaram com zero pontos. Em 2º e 3º lugar ficaram classificados, os espanhóis Kevin Gonzalez Fernandes com Calipso Van de Bergdalhoeve Z (72,65s) e Diego Perez Bilbao com Helios (73,84s). Marina, conseguiu ainda nesta prova com Grupo Prom Corssini, ficar classificada em 12º lugar (81,50s) entre 67 conjuntos.

Triunfo do chileno Agustin Covarrubia na prova média (1,35m) com Solaguayre Quitrina seguido do seu compatriota Uri Rosenzweig com Elton Flandria Horse. Ainhoa Manero com Lady de Quijas ocupou o 3º lugar. A britânica Louise Morley foi a vencedora da prova pequena com Marcolas G. Os espanhóis Irene Montesa com Acantos BY MR e Emilio Solano com Qrystal de Presle ocuparam o segundo e terceiros lugares.

Resultados – (18.05.2018)

Tabela A ao cronómetro (A2) – 1,40m

1º Marina Frutuoso de Melo (Por) – Cantano 75 – 0 – 67.83

2º Kevin González de Zárate Fernández (Esp) – Calipso Van De Bergdalhoeve Z – 0 – 72.65

3º Diego Pérez Bilbao (Esp) – Helios – 0 – 73.84

4º José Díaz Vecino (Esp) – Qapitol Du Monsec – 0 – 74.49

5º Andrew Ramsay ( Usa) – California 62 – 0 – 76.89

6º Zazou Hoffman (Usa) – Samson Ii – 0 – 77.08

7º Luis Fernandez Gil Fournier (Esp) – Espinosa – 0 – 77.17

8º Agustin Covarrubias ( Chi) – Souchka Du Lys – 0 – 77.28

9º Ivan Serrano Saez ( Esp) – Didam Dp – 0 – 78.10

10º Alberto Márquez Galobardes (Esp) – Aldo Du Manoir – 0 – 78.81

11º Samuel Oliva (Esp) Casalli – 0 – 80.71

12º Marina Frutuoso de Melo (Por) – Grupo Prom Corssini – 0 – 81.50

21º Luis Sabino Gonçalves ( Por) Teck De Riverland 4 – 71.11

43º Luis Sabino Gonçalves ( Por) Imperio Egipcio Rivage 8 – 72.92

52º Hugo Tavares ( Por) Phebus du Fief 9 – 105.20

55º João Pedro Gomes (Por) Fonka 12 – 72.36

58º Hugo Tavares ( Por) Taittinger De Altube 12 – 80.71

65º Antonio Frutuoso de Melo (Por) Chassana 15 – 98.80