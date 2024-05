CSI2* Lisboa: Felipe Ramos Guinato vence o Grande Prémio KIA

Passados dois anos desde a última edição do CSIO3* de Lisboa, realizada em 2022, e na ausência deste importante evento do calendário hípico nacional, a Sociedade Hípica Portuguesa organizou entre 22 e 26 de maio o CSI2*. De recordar que, na última edição do Concurso de Saltos Internacional (CSIO3*) de Lisboa, em 2022, o Grande Prémio foi conquistado pelo francês Max Thirouin, montando Utopie Villelongue, enquanto a equipa da Irlanda venceu a Taça das Nações Longines EEF.

Este evento, que começou na última quinta-feira (23), contou com a inscrição de 75 cavaleiros e 119 cavalos, representando Espanha, França, Irlanda, Grã-Bretanha, Brasil, Argentina e Portugal.

O CSI2* terminou neste domingo com a vitória do brasileiro Felipe Ramos Guinato, montando SF Gandalf Mouche, no Grande Prémio KIA, sendo o único a completar o percurso com um duplo zero. O cavaleiro português Ricardo Gil Santos ficou classificado em segundo lugar com Gatsby Diamond, penalizando 4 pontos em 36,40s no desempate enquanto o espanhol Borja Bidon Daurella, com o garanhão Porsche 911 M, fechou o pódio, também penalizando 4 pontos, mas com um tempo de 38,61s. Os portugueses Hugo Carvalho, com o garanhão KWPN Kilate N, ficou às portas do pódio em quarto lugar, e Alexandre Mascarenhas de Lemos, com o Holsteiner Classico 70, penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo no percurso inicial, terminando em quinto lugar.

Dos 24 conjuntos que disputaram o Grande Prémio KIA, desenhado pelo chefe de pista português José Corte-Real Santos, coadjuvado pelo brasileiro Leandro Andreoli Balen, apenas quatro, com um percurso inicial composto por treze obstáculos a 1,45m, incluindo a vala de água, terminaram sem faltas e disputaram o desempate.

No sábado, o cavaleiro português Duarte Seabra venceu o Pequeno Grande Prémio CML montando a égua Geniale Star Kervec, seguido do espanhol Roi Calviño Rabon com Cassina Z, e da britânica Vicky Burd com Fancy ES, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Resultados completos AQUI