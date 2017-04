CSI2* Lisboa: Brasileiro Felipe Ramos Guinato vence o Grande Prémio de Lisboa 24 Abril, 2017 16:34

Felipe Ramos Guinato venceu, neste domingo, o Grande Prémio de Lisboa do CSI** que decorreu entre os dias 21 e 23 de Abril na zona Ribeirinha do Cais de Santos.

Montando o cavalo KWPN Zenzero de 13 anos, Felipe Ramos Guinato conseguiu o melhor tempo na segunda mão 32,19 segundos nesta prova disputada em duas mãos diferentes com obstáculos a 1,45m. Este cavaleiro ficou ainda em 3º lugar com a égua Quidam’s Grey Lady (33,99s). O irlandês Michael Pender foi segundo classificado com Can Ya Makan (33,42s).

A espanhola Carolina Aresu ocupou o quarto e quinto lugares com Joie de Vivre Ter Eycken e Untrepide Puychety, respectivamente.

Dos 38 conjuntos que alinharam à partida, nove passaram à segunda mão e cinco fizeram o duplo zero. Oito conjuntos optaram por retirar.

Resultados – Grande Prémio