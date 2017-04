CSI2* Linz: Luís Sabino Gonçalves, João Chuva e António Matos de Almeida com bons resultados na Áustria 27 Abril, 2017 18:30

Luís Sabino Gonçalves foi o melhor cavaleiro nacional na primeira jornada do CSI2* em Linz ao vencer com Acheo di San Patrignano a primeira qualificativa para o Grande Prémio e outra prova a 1,35m (Silver Tour) com Twix van Overis, tendo ficado ainda em 3º lugar com Volver de Vigne na mesma prova.

Montando Acheo di San Patrignano, Luis Sabino Gonçalves venceu a prova ao cronómetro do Gold Tour (1,45m) tendo registado o tempo de 69,25s, o melhor tempo dos 13 conjuntos que terminaram sem faltas. Janakabhorn Karunayadhaj (Tha) foi segundo classificado com Newmarket Venture Clover (71,63s) enquanto o austríaco Mathhias Atzmuller foi terceiro com Narumol B (73,05s).

Bons resultados dos portugueses João Chuva que se classificou em 4º lugar com Virginia Dream (74,14s) e de António Matos Almeida com Epicor da Gandarinha que alcançou o 6º lugar (74,99s).

Participaram nesta prova 88 conjuntos.



Resultados Completos AQUI