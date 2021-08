CSI2* Gijón: Hugo Tavares bronze no Grande Prémio em Espanha 23 Agosto, 2021 14:00

Terminou neste domingo a quarta semana do Gijón Horse Jumping 2021, com a disputa do Grande Prémio do segundo CSI2*. O espanhol Kevin González de Zarate com Conthargos Rouge, foi o vencedor.

Dos 38 participantes que alinharam na prova rainha composta por 13 obstáculos e 16 esforços, dez passaram ao desempate com o percurso inicial com zero pontos. Seis conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas. O brasileiro Pedro Veniss foi segundo classificado com Balada de Colores, enquanto o luso, Hugo Tavares com Cicero 117, fechou o podio.

Hugo Tavares ficou ainda em 6º lugar com Cicero 117, numa prova ao cronómetro.

