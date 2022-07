CSI2* Fontainebleau: Duarte Romão faz “Top 10” no Grande Prémio

Mais um bom resultado do cavaleiro português, Duarte Romão, ao conquistar este domingo, o 6º lugar no Grande Prémio (1,45m) do CSI2* em Fontainebleau, França.

Montando o garanhão SF Dubai Soie (Quaoukoura du TY x Heartbreaker) de 9 anos, Duarte terminou com um duplo percurso sem faltas, tendo registado no desempate o tempo de 43,74s.

Os franceses dominaram o pódio do Grande Prémio, pertencendo o triunfo a Geoffroy de Coligny com Raimond du Plessis. Stephanie Hennequin foi segunda classificada com Black Pearl D’Amont e Marc Dilasser com E2k Abricot Ennemmelle fechou o pódio.

Alinharam nesta prova 70 conjuntos mas apenas 13 com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate. No desempate, oito conjuntos terminaram com zero pontos.

Resultados GP AQUI