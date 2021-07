CSI2* Canteleu: Duarte Romão alcança o Top Ten no GP (VÍDEO) 21 Julho, 2021 9:58

O atleta português Duarte Romão (Cayman Jolly Jumper) vencedor do GP do CSIO3* de Peelbergen no mês transacto, alcançou neste domingo o Top Ten no Grande Prémio em Canteleu (França).

Montando Calvin de Beaufour, Duarte Romão conseguiu um percurso inicial (1,45m) sem faltas tendo penalizado 4 pontos no desempate (40,48s).

O pódio do GP pertenceu aos atletas franceses, com o triunfo a pertencer a Titouan Schumacher com o garanhão Eliot Brimbelles Z (37,50) seguido de Damien de Chambord com Aicha de Coquerie (38,46s). Guillaume Batillat completou o pódio com Come On di Gisors (38,90s).

Alinharam 43 conjuntos nesta prova mas apenas 11 com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate.

Resultados GP AQUI