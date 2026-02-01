CSI1* Valência: Portugueses continuam a somar vitórias

Na quinta jornada do Spring Moura Tour Valência, os cavaleiros portugueses voltaram a evidenciar-se, com especial destaque para os pódios alcançados nas provas do Classic Tour.

O jovem português Filipe Miguens Malta da Costa, de 16 anos, conquistou o 1.º lugar na prova ao cronómetro a *1,40 m (CSI1)**, confirmando o excelente desempenho da comitiva lusa. O atleta alcançou ainda o 3.º numa prova disputada em duas fases.

Também em evidência esteve Salvador Catela, vencedor da prova a *1,35 m (CSI1)**, somando mais um ouro para Portugal.

Resultados portugueses em destaque

CSI1* – Classic Tour – 1,40 m

Prova C08 – Tabela A ao cronómetro

🥇 1.º Filipe Miguens Malta da Costa (POR) – Colombe des Quarts | 0 / 64,01

4.º Filipe Malta da Costa (POR) – Cartel du Lys A Et L | 0 / 72,95

CSI1* – Classic Tour – 1,35 m

Prova C07 – Tabela A ao cronómetro

🥇 1.º Salvador Catela (POR) – Glamour d’AS | 0-0 / 38,70

CSI1* – Classic Tour – 1,10 m

Prova C05 – Duas Fases Especial